AVIS DE DECES - Madame Antoinette CELDRAN née VARON

SAINT-RÉMY



Christian et Henri CELDRAN,

ses enfants ;

Fabienne, Julien, Julia et Arnaud,

ses petits-enfants ;

Basile et Gaston,

ses arrières petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Antoinette CELDRAN

née VARON

survenu le 20 décembre 2022, dans sa 108e année.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 28

décembre, à 10 heures, en l'église Sainte-Thérèse, à Saint-Rémy.