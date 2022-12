Un bilan annuel positif pour la Mission Locale du Chalonnais

À l'heure où l'année s'achève, Ibrahima Bathily a le sourire. Et pour cause le directeur de la Mission Locale (MILO) du Chalonnais peut nous présenter un bilan 2022 plus que satisfaisant. Plus de détails avec Info Chalon.

Alors que 2022 s'achève, il est temps de dresser son bilan de la Mission Locale du Chalonnais.

Cette structure dépendant du Grand Chalon a pour but de proposer à chaque jeune âgé de 16 à 26 ans déscolarisé un accompagnement personnalisé.

Multipliant et développant les partenariats tout en continuant la stratégie du aller-vers, Ibrahima Bathily, le directeur de la MILO du Chalonnais, a de quoi bomber le torse avec un bilan plus que satisfaisant qui s'explique par l'investissement, le dynamisme et la motivation dont a fait preuve l'équipe de la MILO, laquelle a pour but de mettre sur le marché de l'emploi cette part non négligeable de la jeunesse du Chalonnais.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

▶ 272 entrées en Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) depuis son lancement en mars

▶ 741 jeunes entrées en situation professionnelle

▶ 1039 entrées en emploi

▶ 79 contrats aidés

▶ 93 contrats en alternance

▶ 224 entrées en formation

▶ 15 retours en formation initiale

▶ 288 immersions en entreprise

▶ 59 contrats de volontariat

La Mission Locale du Chalonnais qui compte 30 salariés, c'est aussi 368 jeunes en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), 55 jeunes en Projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), une 40aine d'entrées en service civique, en partenariat avec Unis-Cité, et 23 jeunes en Garantie Jeunes.

▶ 999 jeunes ont été reçus pour la première fois

▶ 2851 jeunes en contacts

▶ 2440 jeunes ont été reçus en entretien individuel

Concernant le profil des jeunes en premier accueil, 53,9% d'hommes pour 46,1% de femmes, avec 36,5% de mineurs, 45,7% de 18-21 ans et 17,7% de 22-25 ans. 87,1% sont célibataires et 6,5% sont mariés, pacsés ou en vie maritale.

15,9% résident dans un quartier prioritaire (QPV), 1,7% dans une zone de redynamisation rurale (ZRR), 52,8% vivent chez leurs parents, 6,1% sont sans hébergement, en hébergement nomade ou sans domicile fixe et 73,8% n'ont aucun moyen de transport individuel motorisé.

Seuls 17,9% des titulaires du permis B ont une automobile, 2,5% une mobylette ou un scooter, 62,7% empruntent les transports en commun. 53% n'ont aucune qualification.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati