A Saint-Jean des Vignes, les boulangers Vadot ont passé la main ce 31 décembre

Le clin d'oeil d'une cliente et fidèle lectrice d'info-chalon.com

Et même si le commerce va être repris et rouvrir mardi, nous ne verrons plus

ce couple sympathique, qui a régalé nos papilles avec bonheur.

Boulanger, pâtissier, chocolatier, tout un art que pratiquait avec constance

et générosité le couple Vadot. Et comme tout commerce qui doit répondre à

des exigences, il y répondait bien.

Il n’y a pas si longtemps pour Noël, une longue file d’attente se créait sur

le trottoir du magasin témoignant ainsi de la qualité de leurs produits.

Tout en les remerciant et regrettant leur départ, souhaitons à Monsieur et

Madame Vadot plein de bonheur dans leur nouvelle vie.

Elisabeth Diemer