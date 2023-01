La quadrette Leureaud, Griffonnet, Blondet, Bertheau dans le Top 2 du concours composé de 22 équipes au Creusot

La Boule d’Or Chalonnaise commence bien l’année en terminant invaincue !

Olivier Demaizière, le président du Club de boules lyonnaises du Creusot, assisté de Christian Mathias, Vice-président, Liliane Mathias, Trésorière, Bernard Calas, Secrétaire et tous les membres du Club étaient plus que satisfaits, ce jeudi 5 janvier 2023, pour le concours quadrettes vétérans qu’ils avaient organisé et qui affichait complet avec 22 équipes présentes.

Organisé sur l’après midi à partir de 13 heures 30, avec 3 parties de 1 heures 45, ce concours a vu les équipes assurer le spectacle devant un public venu nombreux.

Ce concours très relevé qui a vu des joueurs concurrents venus des départements voisins : Côte d’Or (Chenôve), Jura (Saint-Germain-du-Bois), de l’Yonne (Auxonne) pour se confronter aux équipes du département : Digoin, Sornay, Autun, Saint Vallier, Uchizy, Le Creusot, Sennecey-le-Grand… mais aussi aux équipes du bassin chalonnais : Crissey, Les Charreaux, la Boule Saint Jean, Les Cheminots, la Boule d’Or Chalonnaise, a connu un vif succès.

Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux 8 premiers du concours

1er : Cheminots Chalon (3 parties gagnées)

2ème Boule d’Or chalonnaise (3 parties gagnées, Gilles Leureaud - Marie Thérèse Bertheau - Patrick Griffonnet - Jean Philippe Blondet)

3ème Charreaux Chalon (3 parties gagnées)

4ème Boule Saint Jean Chalon (2 parties gagnées)

5ème Saint Vallier (2 parties gagnées)

6ème Autun (2 parties gagnées)

7ème Chenove (2 parties gagnées)

8ème Sornay (2 parties gagnées)

E.C