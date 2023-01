Le Collectif Chalon Solidarité Migrants appelle à manifester ce samedi à 17h à Chalon

On nous répète « qu’on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». A tel point que c’est devenu un lieu commun.

Mais, depuis 25 ans la France a doublé sa production de richesses.

Est-ce que sa population a doublé ? A- t-on accueilli des millions d’étranger·e·s ? Est-ce que les salaires ont été multipliés par deux ? Est-ce qu’on a divisé par deux le temps de travail ?

Non ! La pauvreté a augmenté et la fortune des 500 personnes les plus

riches a été multipliée par 7 dans le même temps !

Cet argument disant qu’il n’y aurait pas

assez de ressources pour accueillir plus d’étranger·e·s (ce qui conduit à les laisser mourir en Méditerranée et ailleurs), lorsqu’il s’impose comme une évidence, peut être utilisé pour justifier qu’il n’y a pas assez de ressources pour les retraites, pour l’hôpital, pour le logement pour tou·te·s, etc.

Cette société qui crée de plus en plus d’inégalités – sociales et en droits – est aussi une société où l’État devient de plus en plus raciste et sécuritaire.

Faire échec à la loi Darmanin sur l’immigration est un enjeu pour toutes et tous. Il

s’agit de se battre pour un autre avenir, une autre société, un autre monde que celui de la pauvreté, des murs, de la guerre et du racisme.



Collectif Chalon Solidarité Migrants