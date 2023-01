Le gouvernement écarte l’idée d’une interdiction de chasse le dimanche

Pour celles et ceux qui espéraient bénéficier de balades paisibles le week-end, sans craindre de croiser des chasseurs, c'est peine perdue. Le gouvernement a tourné le dos à l'interdiction de la chasse le dimanche. Par contre, sur la question de l'alcoolémie, le sujet est tranché. Il ne sera plus possible de chasser sous l’emprise de l’alcool... encore heureusement ! et la formation des chasseurs sera renforcée.

Une application sera mise en place afin de permettre à chacun de mieux connaître les zones concernées par les chasses et surtout les horaires.