Après sa vidange, le lac des Settons se remplit

Un des merveilleux lacs du Morvan, le lac des Settons sur la commune de Montsauche, est actuellement vidé de son eau pour assurer des travaux sur son barrage.

Un barrage construit en blocs de granit du Morvan entre 1854 et 1861, sur la rivière de La Cure pour permettre la régulation des eaux de l’Yonne afin d’assurer le flottage du bois jusqu’à Paris. Il fut longtemps, de par ses dimensions de l’ouvrage (267m de long; 20m de haut et autant à sa base), l’un des plus imposants de l’Europe Occidentale.

L’emprise du lac représente quelques 366 hectares pour une capacité d’environ 20 millions de m3 d’eau et sa profondeur moyenne est de 6 mètres. Devenu de nos jours un lieu très touristique de par son environnement en plein coeur du Morvan, mais aussi pour ses baignades, ses écoles de voile et jeux nautiques, son hotellerie, ses campingsmais aussi pour ses promenades qu’elles soient pédestres, cyclables ou encore grâce aux bateaux découvertes.

Actuellement le chantier de vérification de l’ouvrage arrive à son terme. Le lac se remplit petit à petit et le lac des Settons devrait retrouver son activité pour cet été 2023. En attendant les images d’un lac vidangé restent surprenantes et à voir.

JC Reynaud

Pour aller au lac des Settons depuis Chalon sur Saône ( 89km et 2h) :

Prendre la D 978 direction Autun par Couches, puis direction de Saulieu ( D980 ) par Lucenay l’Evêque, Chissey en Morvan, Moux en Morvan ( D193 ) et direction Lac des Settons