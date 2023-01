Un nouvel institut à Chalon/Saône : Tout en Beauté By C

Caroline, esthéticienne, a ouvert son institut « Tout en Beauté By C » 24 rue de Thiard à Chalon/Saône.

Elle vous accueille du lundi au samedi de 9h à 19h non-stop avec ou sans rdv pour des prestations esthétiques et détente : soin visage et corps, épilation, pose vernis mains et pieds, maquillage, blanchiment dentaire, rajeunissement de la peau.



Parmi les soins spécifiques visage, Caroline propose : le soin HydraFacial (soin nettoyant et hydratant qui booste l’éclat), le masque à l’Or 24K (débarrasse la peau des toxines, lisse le grain de peau et illumine le teint), la radiofréquence pour retrouver une peau jeune sans aiguilles ni bistouri.



Tout en Beauté By C : un cadre chaleureux équipé d’un espace réservé aux enfants de plus de 3 ans qui vous permet de venir avec votre petit bout de chou !



Tout en Beauté By C 24 rue de Thiard – 71100 Chalon/Saône

Prise de rdv au 06 47 50 85 61 ou sur Planity



www.toutenbeaute

Facebook