Le Grand Chalon conforte sa place de poumon industriel en Bourgogne-Franche Comté

Malgré quelques ombres au tableau avec l'annonce de la liquidation judiciaire de Toupargel et le licenciement de 151 personnes, Sébastien Martin s'est voulu rassurant à l'occasion d'une rencontre avec la presse locale. Plus globalement, le Grand Chalon est inscrit dans une dynamique bien positive depuis quelques temps avec à la clé un certain nombre d'emplois industriels à la clé. Des emplois qui viennent renouer avec l'industrie alors que pendant quelques années, les seuls projets d'ampleur concernaient plutôt des entrepôts logistiques avec une faible valeur ajoutée pour le territoire. En l'espace de quelques années, le Grand Chalon a changé radicalement de braquet.

Dernière annonce en date, celle de l'arrivée d'ITEN, spécialiste français de la batterie lithium, avec une implantation sur 5 hectares dans le prolongement de Saint-Gobain sur SaôneOr. Une première ligne de production est annoncée pour 2026 avec une centaine d'emplois en premier lieu. "Le potentiel est d'une dizaine de lignes de production pour le seule site de Chalon soit le millier d'emplois" a annoncé Sébastien Martin, fier de voir le Grand Chalon retenu dans ce projet industriel.

Du coté de l'ancien site Nordéon, les choses avancent aussi. "La mise en sécurité des 7 hectares aura lieu d'ici le début de l'été. Tout le site sera détruit et viabilisé pour rendre le foncier disponible à des implantations industrielles" a rajouté le Président du Grand Chalon, en insistant bien sur le fait que l'ancien site Nordéon ne sera pas ouvert à autre chose que de l'industrie.

Le nucléaire assure un beau dynamisme localement

Alors que l'Etat français a radicalement changé sa vision sur sa politique nucléaire, le Grand Chalon entend tirer la part du lion. On en veut pour preuve la dynamique des embauches. "Framatome va embaucher 600 personnes de plus sur les trois prochaines années sur les sites du Chalonnais alors que le Centre de calcul va lui recruter 84 personnes dans un premier temps puis 70 nouveaux dans les trois années".

"La priorité est de continuer à attirer des gens sur notre territoire" martèle Sébastien Martin, "tout en travaillant en bonne intelligence avec nos voisins de la communauté Creusot-Montceau. On accompagnera toutes les formations qui seront nécessaires. Les formations supérieurs sont indispensables à la montée en gamme. Il n'est pas question d'être en concurrence avec nos territoires voisins. Il y a de vraies synergies à créer et à mobiliser pour des stratégies convergentes".

Nucléaire mais aussi Contrôles Non Destructif, "on a intérêt d'être prêts. Le territoire est dôté d'un vrai savoir-faire sur le sujet. Il est important de nous appuyer dessus et de renforcer la plateforme technologique universitaire".

Les mobilités douces pas oubliées

Depuis Marnay, le Grand Chalon entend intensifier sa politique des pistes cyclables, et tout le sud de l'agglomération pourra être ainsi relié au centre de Chalon sur Saône, par des itinéraires le long de la Saône.

Du côté des véhicules électriques, là aussi, le Grand Chalon va mobiliser les moyens en développant des services auto-partage. Des stations pemettant d'avoir accès à des véhicules électriques à Cheilly les Maranges, Gergy et Saint léger sur Dheune seront mis en place au cours de l'année.

"L'optimisme est de rigueur" du côté du Grand Chalon, "on entend conforter le rôle de poumon industriel qu'est le Grand Chalon, en tant que locomotive de la Saône et Loire".

Laurent Guillaumé