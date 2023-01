TOUPARGEL - Les services du Grand Chalon mobilisés pour répondre aux inquiétudes des salariés

Pas question de laisser sur le carreau les quelques 150 salariés de Toupargel Saint-Marcel alors que le tribunal de commerce de Lyon vient de placer en liquidation judiciaire Place du Marché soit au total 1900 salariés. Le mot d'ordre a été adressé aux représentants du personnel rencontrés la semaine dernière et surtout les services ont été informés afin qu'ils se mettent en quatre pour gérer l'urgence. "On est sur des typologies de métiers dont le secteur affiche de gros besoins. Que ce soient les préparateurs de commandes, les télé-opérateurs ou les chauffeurs-livreurs, on est sur des métiers dont les besoins sont là" a précisé le Président du Grand Chalon ce vendredi matin. Il a tenu à rassurer tout le monde même "si l'angoisse de perdre son travail est évidente et naturelle". Le Grand Chalon affiche des résultats économiques bien au-dessus de bon nombre de territoires et c'est là une véritable chance pour les salariés, qui vont devoir rebondir. Sébastien Martin a tenu à assurer la mobilisation des services de Pôle Emploi et tout ce qui compte sur les problématiques de l'emploi sur le bassin Chalonnais. Une manière d'apaiser quelques peu les inquétudes et de rassurer. A suivre ....

Laurent Guillaumé