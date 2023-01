Ambre, nouvelle reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône

Élue ce samedi 14 janvier devant Lisa Meunier et Ambre Jouannet, respectivement 1ère et 2ème dauphines, Ambre Aulas présidera aux destinées 2023 et partagera l'affiche avec le roi Cabache et la reine Moutelle du 24 février au 5 mars au Carnaval de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.