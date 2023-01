La 23e assemblée générale de Givry Sport Orientation en résumé

Entre les présents et les procurations, ce sont 30 membres sur 38, chiffre élevé, qui ont pu voter pour entériner les différents points abordés.

La discipline de la course d'orientation reste mal connue en France et est, à tort, assimilée à une espèce de chasse au trésor. Il n'y a pas d'indice ou d'énigme, encore moins de trésor si ce n'est d'être classé pour monter sur le podium. Elle consiste à effectuer un parcours précis sur quelques kilomètres, dans un espace forestier ou découvert, à l'aide d'une carte qui n'affiche que la topographie naturelle, et de faire borner son traceur pour authentifier sa course.

Bons résultats, à poursuivre

Le club de Givry est de dimension départementale puisqu'il compte des membres venant d'aussi loin que Mâcon et Autun. Ses 26 adultes et 12 jeunes, légèrement plus masculins (23) que féminins (15) ont pu profiter d'un calendrier 2022 bien plus étoffé que pendant les années COVID : 39 courses pédestres, 8 courses VTT, une participation en juillet à Umeå (nord de la Suède) suivie de Windermere (Lake District, nord-ouest de l'Angleterre) en août.

Résultat d'une réunion un samedi sur deux afin de créer une vraie dynamique de préparation à la course, le club a pu compter deux podiums en national et le classement en bonnes positions de Valérie et Pascal Figuière, Frédéric Verviers, Anne Françoise Denier, Julien Moreau, Étienne Mathieu, ou encore Emmanuel Chevreux.

Le président du club Pascal Figuière est également revenu sur la demi-journée de découverte proposée le 9 septembre dernier à Fontaines auprès d'une centaine d'étudiants de l'IUT, mais a déploré l'annulation de la 17e nocturne fin janvier 2022, à quelques jours de la course et malgré son succès habituel, surtout chez les enfants, la course étant désormais soumise à l'autorisation des viticulteurs d'emprunter les chemins de leur domaine.

Qu'importe, le club continue d'animer son école d'entraînement, d'être présent au forum des associations du mois de septembre, et d'effectuer ses activités de traçage/pré-balisation, de contrôle, d'arbitrage et de cartographie, dont celle du stade Léo Lagrange à Chalon et du château de la Loyère. Autres objectifs pour 2023 : encourager la pratique de la discipline au niveau national et maintenir les bons scores aux championnats régionaux et en Coupe de Bourgogne.

Des comptes plutôt équilibrés

Sur le plan financier, Givry Sport Orientation compte pour quelques milliers d'euros de dépenses et de rentrées. D'un côté, 1200 € d'achat de matériel, autant en soutien aux frais de déplacement, et 3500 € d'inscription aux courses et de paiement des licences. De l'autre, 1200 € de vente de matériel, 2400 € de subventions du département, du Grand Chalon, de la ville de Givry et de la ligue régionale, et 1900 € venant des adhésions.

Une dépense qui n'en n'est pas vraiment une mais que la fédération préfère comptabiliser, le bénévolat, dont le temps passé a été valorisé à 4300 €. Au final, une légère perte enregistrée de quelques dizaines d'euros sur un budget total de plus de 10 000, ce qui ne mettra pas en péril l'association, qui dispose par ailleurs de suffisamment de fonds propres. Les comptes ont ainsi été approuvés par le contrôleur en date du 8 janvier 2023. Quant au budget prévisionnel, il reste dans sa structure assez similaire aux autres années.

La réunion s'est terminée sur l'élection des membres du comité directeur, le président étant maintenu dans ses fonctions malgré son désir de passer la main d'ici quelques années après avoir tenu le poste depuis novembre 2000.