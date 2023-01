En Saône et Loire, le Rassemblement National local travaille sur l'alternance.

Communiqué de presse

Il y fit alors, son entrée au palais Bourbon parmi le groupe important d’opposition avec les 89 députés que compte le Rassemblement National, groupe présidé par Marine Le Pen.

En premier lieu, les deux élus avaient organisé une rencontre matinale au sein d’une boulangerie de la ruralité en Bresse pour apporter un soutien aux professionnels de la baguette face à la crise énergétique. Les jeunes élus dénoncent un gouvernement irresponsable « nous voyons le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, qui vente l’inscription de notre baguette de pain au patrimoine de l’UNESCO, et en parallèle il méprise les boulangers en apportant aucun réponse, mais uniquement des guichets et des reports de charges » avant de poursuivre « les boulangers ne souhaitent pas vivre des aides, ils veulent simplement vivre du fruit de leur travail ».

Antoine Villedieu prolonge en exposant les propositions du groupe RN à l’Assemblée nationale, proposition que Marine Le Pen avançait depuis la présidentielle, comme la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l’énergie, électricité, gaz et fioul pour redonner de l’air à nos artisans, comme l’ont fait la Pologne ou encore les Pays-Bas ! Il continue les propositions « nous avons la possibilité d’une renégociation du marché européen de l’énergie, pour dissocier le prix de l’électricité aujourd’hui indexé sur le gaz ».

Les représentants du parti à la flamme ont poursuivi la journée, avec un bilan parlementaire d’Antoine Villedieu devant soixante-dix sympathisants, avant la traditionnelle galette des rois à la clé.

Ils ont évoqué également l’importance de l’implantation locale, le jeune Député avance que celle-ci est possible pour un changement de politique « les Français ne veulent plus des vieilles recettes, j’en suis la preuve avec mon élection sur ma circonscription ». Avant de terminer, les deux élus accompagnés des cadres de la fédération RN71, n’hésitent pas à affirmer « nous construisons l’avenir et l’après Macron avec l’alternance de demain sur tous les étages de la démocratie nationale, régionale et départementale ! ».

Le Rassemblement National de Saône-et-Loire souhaite peser durablement dans la vie politique, et dans cette perspective, d’autres rendez-vous seront planifiés avec, entre autres, le 28 janvier, une nouvelle réunion de proximité dans le bassin minier du département.