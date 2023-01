Cérémonie de la Sainte-Barbe du Centre d’intervention de Crissey : le retour en images avec Info Chalon

Ce samedi à 17h30, le centre d’intervention (CI) des sapeurs pompiers de Crissey organisait sa traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe. Au programme, remises de diplômes et distinctions, bilan de l’année écoulée et hommage aux collègues disparus.

Le retour en images avec Info Chalon.

C’est dans le froid hivernal de ce samedi en fin d’après midi que les différentes distinctions ont été remises.

Boris Benabdelli, chef de centre à Crissey et maître de cette cérémonie, était entouré par le Lieutenant Colonel Patrick Prudon, les lieutenants Florian Champfroy et Jean-Marc Chatelet et Monsieur le Maire de Crissey Pascal Boulling.

Six remises de grades pour le CI de Crissey :

Nomination au grade de Lieutenant Honoraire : l'Adjudant-chet Franck OLIVRY

Nomination au grade d'Adjudant : le Sergent Michel CORNUT

Nomination au grade de Sergent-Chef: le Sergent Nicolas POUPARD

Nomination au grade de Caporal : la Sapeur Florence PILLOT

Nomination au grade de Caporal : le sapeur Mathieu RAGUET

Nomination au Grade de Sapeur 1ère classe: le sapeur Tanguy Mère

Deux sapeurs cités à l’ordre du corps départemental :

Sapeur Mandy Attademo

Sapeur Guillaume Thomas

Boris Benabdelli a reçu, quant à lui, l’insigne de chef de centre pour plus d’un an de service.

La suite du programme s’est déroulée à l’intérieur du centre d’intervention.



Après la remise des diplômes aux distingués du jour, c’est Boris Benabdelli qui a pris la parole pour s’adresser à l’assemblée.

Il a dans un premier temps fait le point sur les changements majeurs du centre lors des deux dernières années.

Tout d’abord, sa nomination en tant que chef de centre en mai 2021 suite à la décision de l’adjudant chef Eric Thomas de quitter ce poste mais qui se trouve être aujourd’hui son adjoint : « Je lui adresse mes plus sincères remerciements pour tout ce qu'il a accompli mais également pour son investissement actuel en m'épaulant dans le management et le fonctionnement du centre. » a t-il ainsi remercié.

Puis, la mise en place d’un VSAV (Véhicule de secours et d’Assistance aux Victimes) tournant avec le centre d’intervention de Gergy qui a permis de redonner une activite opérationnelle importante aux sapeurs-pompiers.

En 2022, ce sont 148 interventions qui ont été réalisées par les sapeurs pompiers.

Le chef de centre a aussi souhaité remercier les entreprises Sobotram, Légendes Gourmandes ainsi que les mairies de Virey-le-Grand et Crissey, employeurs de 6 sapeurs-pompiers, qui leur permettent de se libérer en journée pour des interventions ou pour de la formation.

Objectif 2023 : recruter au moins 3 nouvelles personnes afin d’assurer le nombre d’interventions grandissantes pour le CI de Crissey.

Pour conclure, le chef de centre a souhaité remercier « ceux sans qui le centre de Crissey ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui » :

Il a ainsi nommé l’ensemble des sapeurs-pompiers crissotins, les jeunes sapeurs-pompiers de Gergy, Sassenay et Crissey, le président de l’amicale des sapeurs-pompiers Michel Cornut, les vétérans ainsi que la municipalité de Crissey.



Après avoir adressé ses meilleurs vœux à l’assemblée, Boris Benabdelli a laissé la parole au Lieutenant-colonel Patrick Prudon, venu représenter le directeur du SDIS 71*, le colonel Pignaud.

Il a alors souhaité rappeler l’importance de cette fête de la Sainte-Barbe qui a pour but de se retrouver et de préserver un lien entre les élus et les pompiers.



« 2022 c’est 39484 interventions sur le département soit 3% de plus que 2021 »





Puis il a tenu à remercier à son tour les employeurs qui libèrent du temps pour les salariés sapeurs pompiers et à mettre en avant le travail des jeunes sapeurs-pompiers et de leur encadrement : « Aujourd’hui vous représentez notre demain » a t-il solennellement déclaré.

Ce fut ensuite au tour de Pascal Boulling, maire de Crissey, de prendre la parole.

Monsieur le Maire a félicité à nouveau les récompensés du jour ainsi que l’ensemble du centre pour leur travail au quotidien.

Il s’est engagé : « la municipalité continuera à soutenir les sapeurs-pompiers, notamment en libérant du temps aux deux agents municipaux pour des interventions en journée et pour des heures de formation ».

Pascal Boulling s’est dit être également honoré de pouvoir participer à cette cérémonie, en tant qu’élu évidemment mais aussi à titre personnel puisque que ce dernier, artilleur, a longtemps eu pour patronne la Sainte Barbe.

Enfin, c’est Michel Cornut, président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Crissey qui a fermé la marche des discours de cette soirée en remerciant l’ensemble des participants et a souhaité mettre à l’honneur les vétérans : « Sans eux, on ne serait pas là où l’on est ce soir».

Cette cérémonie de la Sainte-Barbe s’est poursuivie autour du verre de l’amitié dans une ambiance chaleureuse et conviviale comme il est coutumier chez nos sapeurs-pompiers crissotins.

Vous souhaitez découvrir l’activité de sapeur-pompier volontaire ? Vous engagez au sein de l’équipe de Crissey ? Vous pouvez venir rencontrer les sapeurs-pompiers tous les dimanches matins entre 10h et 12h au sein du centre d’intervention.

Amandine Cerrone.





*SDIS 71 : Service Départemental d’Incendie et de Secours de Saône et Loire