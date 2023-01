Projection de «L'Envol» ce jeudi au Mégarama Chalon

Chantal Thévenot, la présidente de La Bobine, l'association chalonnaise pour le cinéma, vous donne rendez-vous au Mégarama Chalon, ce jeudi 26 janvier 2023 à 19 heures 30, pour la projection de «L'Envol» de Pietro Marcello, en présence de l'acteur Raphaël Thiéry.

Le cinéaste italien (Bella e perduta, La Bocca del lupo...) livre ici un film à mi-chemin entre la fable fantastique et la comédie musicale. Sur une toile de fond très sombre qui aborde frontalement le viol et la mort, la narration reste toujours pleine de finesse, mettant en exergue la beauté de la relation entre le père et sa fille et la douceur immuable d'une Juliette en quête d'émancipation.

Synopsis : Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.

Avec Juliette Jouan, Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau et Raphaël Thiéry.

Une ode à la liberté et une narration pleine de finesse.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati