Communiqué de presse : Nouvelle convention EDEIS pour l’aéoroport du Grand Chalon

Un équipement aéroportuaire est toujours une bonne chose pour le développement économique et l’attractivité du territoire, et sans hésitation, nous avons approuvé cette nouvelle convention de délégation lors de la dernière assemblée communautaire.

Nous comprenons que le délégataire mise à la fois sur l’aviation d’affaire pour doubler son activité tout en maintenant une aviation de tourisme basée sur le vin et les balades à vélo.

Sur la question de l’aviation d’affaire, l’ambition est totalement louable pour donner un outil de transport à nos entreprises du territoire. Faut-il espérer que celle-ci soit bien calibrer aux besoins des entreprises et que les études de marchés soient cohérentes ?

Nos PME et grandes entreprises industrielles du territoire ont besoin de transporter des collaborateurs, des techniciens, des ingénieurs partout en Europe dans un monde de plus en plus connecté pour les organisations de production inter-usines, pour les clients, pour les achats. Et dans ce cas ce sont les avions gros porteurs qui sont utilisés pour un souci de coûts et de flexibilité des destinations et pour ce qui nous concerne l’aéroport le plus utilisé est celui de Saint Exupéry à Lyon ou bien encore Genève !

Alors dans cette convention dont l’investissement est supporté à 75% par le Grand Chalon, dont l’augmentation de la subvention annuelle augmente de 40%, dont la compagnie PRIV’Air mandatée dans cette convention pour l’exploitation des vols et pour laquelle d’ailleurs, nous avons très peu d’information et de référencement !

Ne serait-il pas le moment de relancer une solution régionale avec l’aéroport de Dole Tavaux qui dispose d’une infrastructure permettant de plus gros porteurs avec déjà la présence de vols commerciaux ? Bien évidemment, nous pourrions mettre en évidence la question environnementale et l’émission en CO2 des jets 10 fois supérieurs aux avions de ligne !!

Situé à moins de 60 kms du Grand Chalon à portée raisonnable d’une navette décarbonée, Dole Tavaux étant exploité par le même délégataire EDEIS, il peut y avoir une opportunité de rapprochement qu’il faut travailler ! De l’imagination dans la même région BFC, entre départements du Jura et de la Saône-et-Loire, entre intercos serait la bienvenue pour un service qui pourrait être compétitif pour nos entreprises en temps et en service ! Une synergie que l’exploitant EDEIS pourrait étudier dans une convention d’objectifs !

Alain Rousselot-Pailley

Didier De Carli

Pour Chalon Avec Vous