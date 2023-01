« Rêves de poupées » un joli magasin de poupées anciennes.

Il suffit de pousser la porte de ce magasin chalonnais au 6 Rempart St Pierre, pour se rendre compte que l’on entre dans un « petit » monde extraordinaire et emplit de curiosités.

Tout d’abord de par l’accueil, uniquement sur rendez-vous, de la propriétaire des lieux, Catherine Fournet qui a attendu de sortir de cette période Covid pour se faire mieux connaître et surtout faire découvrir ce petit monde de poupées et de baigneurs, pour distinguer le féminin du masculin.

Des objets inanimés qui passent entre les mains de Catherine pour les restaurer, les réparer, les habiller, les coiffer avec de vraies perruques. Le travail d’une passionnée qui a commence son activité il y a 35 ans dans le village de Cormatin, en face du château et qui aujourd’hui a fait le choix de s’installer à Chalon sur Saône, au 6 Rempart St Pierre.

Ce ne sont que des poupées anciennes qui sont mises à la vente et attirent le regard, dont les costumes, confectionnés par une couturière, sont dus au choix de tissus, dentelles et autres rubans, dénichés par Catherine Fournet, pour ensuite être mis à la vente.

Mais aussi réparations pour les personnes possédant des objets similaires lesquels reprennent vie aux premiers gestes donnés et pourquoi pas … au premier regard, quelle que soit la taille des poupées.

Il est possible aussi d’ajouter pour que bon nombre de ces poupées sont joliment rendues plus vivantes en les plaçant avec ou dans un accessoire. Un effet décoratif qui, loin d’être pour l’adulte un retour en enfance, mais tout simplement pour le plaisir de voir de belles choses relever un décor intérieur. Tout ce qu’il faut pour rêver et la boutique « Rêves de poupées » porte bien son nom.

Le site vous convaincra si vous allez sur www.revesdepoupees.com

Pour se rendre compte du lieu et aussi acheter bien évidemment, il suffit de prendre rendre rendez-vous avec Catherine Fournet,

par téléphone au 06 32 89 62 76

ou par mail revesdepoupees@orange.fr

JC Reynaud