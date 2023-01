Site de Mardor : la majorité régionale interpelle la Croix Rouge pour qu’elle respecte ses engagements et demande l’ouverture d’un dialogue.

En effet, la Croix Rouge, qui est implantée sur le site de Mardor, s’était engagée, suite au départ en 2019 des activités sanitaires de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle à Chalon sur Saône, à maintenir à Mardor les emplois et à créer sur le site vacant un village familial de tourisme adapté ou un « village répit famille » pour accueillir en courts séjours des polyhandicapés et leurs aidants.

L’Etat et l’ensemble des collectivités locales, au premier rang desquelles la Région dans le cadre de son plan d’accélération de l’investissement, ont appuyé cette reconversion et accompagné ce projet inclusif et structurant de territoire d’un montant prévisionnel d’investissements de plus de 17 M€.

Sans aucune concertation, la Croix Rouge, association d’utilité publique, a annoncé brutalement début 2023 devoir renoncer à ce projet de requalification en raison de l’augmentation drastique du coût de l’investissement, porté à 22,5 M€, du déséquilibre du modèle économique et des risques encourus.

Cette rupture d’engagement n’est pas acceptable.

Les élu(e)s de la majorité de gauche et écologiste au Conseil régional, pleinement conscient(e)s du bien-fondé du projet qui correspond à de réels besoins en correspondance avec la prise en compte grandissante d’accompagner le handicap et le vieillissement de la population, appellent la Direction de la Croix rouge à revenir sur sa décision, et à proposer un projet alternatif, quitte à réduire la voilure du projet initial.

Nous sollicitons de l’Etat la mise en place d’une cellule territoriale de dialogue, chargée d’examiner toutes les voies et moyens pour trouver une issue favorable à cette reconversion.

Les Elu(e)s de Saône et Loire des groupes majoritaires au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté (socialistes, radicaux, divers gauche, communistes et républicains, écologistes et solidaires).

Jérôme Durain- Francine Chopard- Claire Mallard-Jacqueline Bramant- Laëtitia Martinez- Bertrand Veau-Jean-Claude Lagrange- Fabrice Voillot-Franck Charlier-Nathalie Leblanc.