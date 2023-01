Un gala de charité réussi pour l’association « Cultur’elles»

L’association « Cultur'elles » basée à Chagny, a pour objectif de créer divers événements dont les bénéfices sont parfois reversés à des associations caritatives.

Au total, ce sont plus de 130 artistes qui se sont produits sur la scène de la Maison du peuple de Chagny ce samedi soir.

Au programme : de la danse, du chant et un spectacle qui a ravi le public pendant plus de 2h.

Ce sont 7 associations* de danse et un duo de chanteurs qui étaient conviés à « faire le show » ce samedi.

Avant le début du spectacle, « Endofight 71 » a vivement remercié l’association « Cultur'elles » pour son invitation et a ensuite présenté l’endométriose, maladie encore peu connue et reconnue à ce jour.

Quant à Adeline, la présidente de l’association organisatrice, elle a remercié le public pour sa fidélité : « Grâce à vous, ce sont 16000€ qui ont pu être reversés à 7 associations avec les recettes des 7 galas précédents » a t-elle salué.

Adeline, passionnée de danse, se dit ravie d’organiser chaque année ce gala au profit d’une bonne cause.

C’est accompagnée de ses amies, membres de l’association : Émilie, Linda, Katia et Audrey, que celle-ci a organisé d’une main de maître cette soirée caritative.

Tout était pensée pour que le public passe une excellente soirée : une buvette était à disposition pour restaurer les participants.

Et on peut dire que le public a été au rendez-vous : « Nous sommes plus que ravies, cette année encore, du plébiscite de cette soirée ».

C’est certain, on n’a pas fini d’entendre parler des « Cultur'elles » !

En plus des galas de charité, l’association aimerait élargir son champ d’actions avec d’autres événements tels que des vide-dressings ou encore des salons « bien être ».

Amandine Cerrone.

*Liste des artistes présents pour le spectacle :

« Atipik crew » Chalon sur Saône (Hip’Hop)

« Temps danses et Compagnie » Saint Marcel (rock & jazz lyrical)

« All dance » Chalon sur Saône (street jazz)

« SLG » Saint loup geanges (modern’ jazz)

« Temps danse » Varennes le grand (modern’ jazz)

« Ladies Dream » Chagny (modern’ jazz)

« Rock cheers » Chalon sur Saône (Cheerleader)

Chanteurs : Léa Valérie et Thomas Simonet.