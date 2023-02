Le plaisir du cinéma autrement. Tout savoir sur la 5e édition de Chefs Op’ en Lumière à Chalon-sur-Saône

Du 27 février au 5 mars aura lieu le désormais connu et reconnu festival de cinéma dédié aux chefs opérateurs : un événement unique à Chalon-sur-Saône à ne pas manquer. Retour sur le Point presse de la 5e édition avec Janick Leconte, président de l’association qui porte l’événement, et Nicolas Boyer, directeur de l’Espace des Arts.

Quand un festival s’installe dans une ville de taille moyenne avec une ambition énorme et unique en France, mettre en avant les métiers de l’ombre du cinéma, ça donne Chefs op' en Lumière.

Une idée qui enthousiasme l’AFC (Association française des directeurs de la photographie cinématographique) et révèle au grand public l’essence même des bons films.

Mardi 31 janvier, le point presse de la 5e édition du Festival Chefs op’ en Lumière s’est tenu à l’Espace des Arts. « Il n’existe que deux festivals de ce genre en Europe, rappelle Janick Leconte, président de l’association Chefs op’ en Lumière. » C’est dire l’unicité du festival chalonnais : il n’a pas d’équivalent en France.

Et il se développe grâce à ses partenaires nationaux et locaux. Parmi ces derniers, citons l’Espace des Arts qui met la totalité des lieux à sa disposition, le musée Niépce, le cinéma Megarama, l’association La Bobine et, cette année, le Conservatoire.

Découvrez le cinéma autrement

Quels sont les choix qui président à la création de l’image dans une scène, sa lumière, son cadrage ? Le festival vous propose une sélection de 38 films – dont 17 avant-premières – sur une semaine, avec des tarifs attractifs (annexes). Certaines projections seront suivies d’un échange avec de grands créateurs de l’image, réalisateurs ou chefs opérateurs. Vous pouvez regarder le très réussi trailer de Didier Carlet (site en annexes) pour vous donner une idée. Vous ne verrez plus jamais les films de la même façon.

Programme

Diversité et qualité !

Des films de tous les continents, de toutes les langues avec un focus sur le cinéma allemand (3 films) et espagnol (4 films). Avec, toutefois, une bonne moitié de films français, pour tous les âges, et davantage d’avant-premières (17 contre 9 en 2022).

Le métier de chef op’ se conjuguera au féminin avec Agnès Godard (la 1re chef op’ reconnue par la profession) et Céline Bozon (master class).

Vous retrouverez les catégories du festival : films en compétition et hors compétition ; deux focus : films en langue allemande et en langue espagnole ; les films restaurés en 4 K ; les courts métrages ; et les films pour les plus jeunes.

Les 6 films en compétition seront départagés par le prix du public et le prix des étudiants pour la meilleure image. Alors, n’hésitez pas, donnez votre avis et votez !

L’édition 2023 confirme son ambition éducative avec des événements tels que les deux masters class en présence de chefs op’ (Renato Berta, Céline Bozon) ; des conférences, des rencontres : Positif (l’une des deux plus grandes revues de cinéma en France) fêtera ses 70 ans à Chalon ; rencontre avec le chef op’ Patrick Bokanowski, pionnier du cinéma expérimental français puis avec des étudiants de l’ENS Louis Lumière. Sans oublier les expos qui se tiendront à l’Espace des Arts et au musée Niépce.

Les événements musicaux viendront ouvrir puis clôturer le festival. Un ciné-concert à vivre en famille le lundi 27 février à 20 h 30 : des musiciens accompagneront la projection de 3 courts métrages de Charlie Chaplin, Harold Llyod et Buster Keaton. Et samedi 4 mars, à 20 h 45, concert de tango avec le groupe Taxxi Tango XXI, fine fleur du tango parisien, pour clore le focus sur le cinéma espagnol.

Pour connaître le détail du programme de cette semaine de festival, rendez-vous sur le site de l’association (en annexes).

Venez soutenir le festival, une richesse dans notre ville de l’image !

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Plus d’infos : www.festivalchefsop.fr ou https://www.espace-des-arts.com/

Tarifs :

– Pour les projections de films : tarif normal 7 € ; tarif réduit 4 € . Ou carte non-nominative de 10 entrées : tarif normal 50 € ; tarif réduit 40 €.

– Pour les concerts : tarif normal 11 € ; tarif réduit 7 €.

– Autres événements : entrée gratuite, réservation conseillée.