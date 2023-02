Enorme succès de la 5ème édition du Battle hip-hop

‘ Les B- Girls et les B-Boys ont montré l’étendue de leurs talents !

Intégré dans l’événement de la 10ème Nuit des Conservatoires 2023 (avec une programmation une semaine après), cet événement co-organisé avec le Conservatoire du Grand Chalon, LaPéniche, le Service Jeunesse de la Ville de Chalon, le Collectif ‘Espace de Rue’ et la compagnie TSN et programmé samedi 4 février à 20 heures dans la salle de la ‘Grande Tuerie’ des Abattoirs par les membres de la culture hip-hop chalonnaise (Rachid Kassi, Jérémy Pirello), a connu un gros succès et un record d’affluence avec plus de 650 personnes présentes!

Une nouvelle fois, le public chalonnais venu nombreux s’est enflammé devant les prouesses des danseuses et danseurs de hip-hop! Une soirée qui s’est déroulée avec un présentateur de choc en la personne de Florian Chalumeau, d’un D.J de qualité avec DJ Liam aux platines et d’un jury exceptionnel composé de Julione (HDMI) Dijon, Khan Zygomatik (Dijon-Montbard) et Patrice (Espace de Rue) du Bénin.

De nombreux danseurs (une soixantaine) de la Région Bourgogne Franche-Comté (Dijon Besançon…) mais aussi un danseur de Bordeaux, sont venus se confronter aux meilleurs éléments chalonnais (Espace de rue, T.S.N, Flex Impact…), il n’en fallait pas plus pour la réussite de cet événement !

Finale battle All Style 1 VS1 Top 16

Moïse (Dijon) bat Magip (Espace de Rue)

Finale battle break 2 VS2 22

Porte Avion bat Rédouane et Hamza (Espace de Rue)

Il est à noter aussi que lors de cette soirée, le Collectif NSM des jeunes chalonnais sont venus organiser une friperie solidaire de 17 heures à 20 heures et ont animé la fin de la soirée.

Pour information

Vous pourrez d’ailleurs retrouver la Compagnie ‘Espace de Rue’ dans le cadre des ‘Bruits de la Rue’, événement porté par Chalon Dans La Rue, le 11 février à 19 heures 30.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B