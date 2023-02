AVIS DE DECES - Monsieur Maurice BERTHOUX

SAINT-DÉSERT



Suzanne Berthoux,

son épouse ;

Gilles,

Geneviève et Didier,

Denis et Véronique,

ses enfants ;

Lucie, Sylvain,

Alice, Pauline, Louis,

ses petits-enfants ;

et leurs conjoints,

Oliwia, Méline,

Kamila, Dorian,

Amelia, Baptiste,

ses arrière-petits-enfants ;

France Denizot,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice BERTHOUX

survenu dans sa 92e année.

Ses obsèques auront lieu le mardi 14 février 2023, à 15 heures, en l'église de Buxy.