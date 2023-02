Présentation du Comité de quartier Saint-Vincent-Sainte-Marie ce vendredi

Après des années en état léthargique, le Comité profite de son assemblée générale ordinaire pour présenter son bureau; Plus de détails avec Info Chalon.

Comme nous l'indique Patrick Labassé, son président, le Comité de quartier Saint-Vincent-Sainte-Marie se réunit à la Maison de la Famille, ce vendredi 10 février à 11 heures, pour sa première assemblée générale ordinaire. L'occasion de présenter son bureau et répondre aux questions des habitants.

«Lorsque Michel Duployer (Ndlr : le président de l'Union des comités de quartier) m'a proposé la présidence de ce comité, je ne pouvais refuser. Il est vrai que ce comité était en stand-by depuis plusieurs années. Il était bon et temps de reprendre les rênes et de le faire renaître de ses cendres pour ses habitants», nous explique ce dernier.

«Il est vrai aussi dans nos quartiers de penser à nos anciens et personnes handicapées qui pour la plupart vivent seuls ou isolés. C'est à nous de les encourager à nous rejoindre et participer à des journées conviviales de solidarités. C'est pour quoi nous avons également besoin de moyens financiers pour offrir en fin d'année des colis alimentaires et autres événements annuels qui sont toujours les bienvenus», poursuit Patrick.

Le Comité de quartier Saint-Vincent-Sainte-Marie organise un vide-greniers/brocante sur le chemin de halage, du Pont de Bourgogne à l'Orme à Manon, le dimanche 23 avril.

Le président invite tous les habitants et commerçants du quartier Saint Vincent-Sainte Marie à les rejoindre en tant que bénévoles «ou autres».

«Vous serez toutes et tous les bienvenus !»

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati