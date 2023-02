Basket fauteuil - Match pour la première place ce samedi pour l'Elan Chalon

La première place du classement sera en jeu puisque l’Elan n’est précédé que d’un petit point par les banlieusards grenoblois invaincus jusque là et dont on se souvient qu’ils avaient pris l’avantage sur les Chalonnais à l’aller (57/34)

Meylan, ancien pensionnaire de N1A aspire bien évidemment à retrouver sa place parmi l’élite, mais nos représentants qui ont largement dominé les autres équipes depuis, n’ont nullement l’intention de laisser la feuille à leurs hôtes. Eux aussi nourrissent cet objectif qui est d’atteindre l’élite du basket fauteuil pour la première fois depuis la création de la section en 2009.

Certes, la partie ne sera pas facile face à une équipe complète dans toutes ses lignes, et les 23 points d’average négatif seront sans doute difficiles à combler. Curieusement, c’est sensiblement la différence entre les deux équipes au niveau de l’efficacité (651 à 631) comme en défense (392/418)

Vous l’aurez compris, les handis chalonnais auront besoin de vous ce samedi.

Match à 16 h à l’annexe du Colisée (entrée côté gardien)