LIONS CLUB CHALON DOYEN - Vif succès pour l'action Soupe des Chefs 2023

Le rendez vous de l'édition 2023 a eu lieu Dimanche dernier (5 Février) Place du marché à Chalon sur Saône et Place de l'Hôtel de Ville à Chagny et a remporté un vif succès !

Nous avons assisté avec plaisir et émotion à un véritable plébiscite de la part des Chalonnais et des Chagnotins pour cette action caritative et qui , pour nombre d'entre eux, reviennent chaque année !

En effet, un accueil très enthousiaste a été réservé aux 700 pots de soupe qui ont été vendus avant la fin de matinée !

Les bénéfices réalisés dans le cadre de cette action seront entièrement reversés au profit des œuvres sociales entrant de le champ d'actions du Lions Club Chalon Doyen qui , cette année, financera un séjour de Vacances Plein Air ( VPA ) à 5 enfants issus de milieux défavorisés.

La réalisation de l'action Soupe des Chefs 2023 , menée par Gérard Baudot & Charles Lelu, n'a été possible que grâce à la générosité des 24 Chefs Restaurants de l'agglomération chalonnaise et des communes avoisinantes qui ont accepté de participer gracieusement en concoctant de délicieuses soupes traditionnelles d'hiver à emporter et mettant en valeur les produits de saison .

C'est avec gratitude que nous les remercions vivement pour leur soutien. N'hésitez pas en vous rendant dans leurs établissements respectifs à les féliciter pour leurs talents de chefs mais aussi pour leur valeurs morales.

Nous adressons également nos sincères remerciements aux Mairies de Chalon sur Saône et de Chagny pour leur soutien et la mise à disposition de matériel ainsi qu'à l'ensemble des membres du Lions Club Chalon Doyen qui se sont mobilisés pour la réussite de cette action.

Rendez vous en 2024 avec encore plus de pots de Soupe de Chefs !