Le Comité de Bienfaisance du quartier de la Citadelle en assemblée générale

L'assemblée générale du Comité de Bienfaisance du quartier de la Citadelle s'est déroulée le vendredi 10 février, à 19 heures, au 33 Rue Hoche À l'ordre du jour : rapport moral, rapport financier, rapport d'activités, projets 2023, questions diverses. Plus de détails avec Info Chalon.

L'assemblée générale a débuté par une minute de silence en hommage à deux bénévoles, Michel Campy et Jérome Tiller.

C'est en présence de Pierre Carlot, le conseiller municipal délégué en charge des relations avec les bénévoles, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Alain Rousselot-Pailley, conseiller municipal d'opposition et président de Pour Chalon Avec Vous, et Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier, que Didier De Carli, président du Comité de Bienfaisance de la Citadelle, a remercier les habitants présents à cette AG.

Créé en 1946 pour venir en aide aux familles en difficulté par le non-retour des prisonniers de guerre, le Comité de Bienfaisance du quartier de la Citadelle est toujours là 77 ans après et figure en bonne place parmi les 14 comités de quartier de Chalon-sur-Saône.

À l'heure actuelle, ce comité compte 27 bénévoles.

Pour commencer, c'est Delphine Redouté, secrétaire du comité, a lu le rapport d'activités 2022. Puis ce fut au tour de Anne-Marie De Carli, la trésorière, de lire le rapport financier. Suite au contrôle des comptes effectués chez cette dernière le lundi 6 février, Michelle Dufoy et Évelyne Campy, les vérificateurs ont lu leur constat.

Avec la disparition de Michel Campy, le comité a procédé à la réélection du bureau. Ainsi, Stéphane Redouté a remplacé le regretté Michel au poste de trésorier adjoint pour une période d'essai de trois mois.

C'était aussi l'occasion pour Didier De Carli d'évoquer dans les grandes lignes le programme 2023 du comité.

Il y a été notamment question d'une opération vente de brioches le samedi 17 juin, un vide-grenier Place de Beaune le 3 septembre, une vente de corniottes pour la Saint-Mathieu, fête patronale du quartier, une tombola en octobre, en partenariat avec les commerçants du quartier, une deuxième opération vente de brioches sur le quartier Laënnec le 7 octobre et le repas des anciens le dimanche 22 octobre, avec tirage de la grande tombola.

Cette année, les inscriptions aux colis de Noël pour les anciens et personnes porteurses de handicap du quartier auront lieu du lundi 16 octobre au vendredi 11 novembre à la pharmacie Laënnec et Quelques Fleurs. Colis qui seront distribués le vendredi 15 et samedi 16 décembre.

Le comité a également accueilli un nouveau membre, Michel Sanvigne.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati