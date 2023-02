Le 2 mars, une journée entière dédiée à l'intelligence artificielle - Découvrez le programme !

à l'Usinerie de Chalon. Ce rendez-vous de l'industrie 4.0 est organisé par l’Usinerie Partners, en partenariat avec le pôle formation UIMM 21-71, et en collaboration avec le Cnam BFC et les Arts et métiers, avec le soutien du Grand Chalon et de la Région Bourgogne Franche Comté.

Une journée complète rythmée par des interviews et ateliers. L'intelligence artificielle embarquée ou dans la maintenance prédictive ou encore l'intelligence artificielle dans la santé... Tous ces sujets seront approfondis par des experts et pourront faire l'objet d'échanges lors des sessions de questions et réponses, des ateliers et du cocktail déjeunatoire.



Programme

Dès 8h30 : accueil des intervenants et des participants

8h45 : Début de l'évènement avec des présentations au format interviewAccueil et introduction par les partenaires de l'évènement : l'Usinerie Partners, le pôle formation UIMM 21-71, le Cnam BFC et les Arts et Métiers

Comprendre l'intelligence artificielle et ses applications - Medhi Hennequin, Fondation Galilée

3 millions de véhicules connectés, utilisation de l'IA dans la conception des produits et services - Philippe Crave, Data Scientist, et Jean Sauron, Groupe Volvo

Dans la maintenance prédictive, l’IA jusqu’aux capteurs - Cédric Moreau, Siemens

11h00 : Ateliers de démonstration - Pôle formation UIMM 21-71, Arts et Métiers, Cnam BFC

12h00 : L'intelligence artificielle dans la santé - un cas concret en service de réanimation, Cesitech

12h30 : Cocktail déjeunatoire

13h30 : Reprise des interviewsDe la big data à l'IA - Denis Klock, IS Pôle/International Technical Assistance Director, et Jules Kantzer, Verallia

L’Intelligence artificielle embarquée bio-inspirée dans les contrôles qualité - Cédric Renaud, responsable d’affaires et Michel Paindavoine, directeur technique, Yumain

15h00 : Ateliers de démonstration

16h00 : InterviewsEntretien avec une IA - Yannick Gérard, Davi

Pourquoi l'outil Chat GPT d'OpenIA fait l'actualité - Olivier Schimpf, directeur, Robotics Valley et Frédéric Creuwels, directeur en charge de la digitalisation, l'Usinerie Partners

17h00 : Fin de ce rendez-vous de l'industrie 4.0

Bon à savoir : Vous pouvez vous inscrire à la journée complète, ou seulement à une demi-journée.

POUR VOUS INSCRIRE