AVIS DE DECES - Françoise .

CHAGNY - CORPEAU - CHASSEY-LE-CAMP



Samuel et Emilie BERNOLLIN,

Mathieu et Julie BERNOLLIN, ses enfants ;

Léa, Juliette, Camille, Lilou, Dany, ses petits-enfants ;

ses sœurs, son frère,

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Françoise .



Survenu le 17 février 2023 à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 23 février 2023 à 15h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey

Condoléances sur registres.

Ni fleur, ni plaque.

Des dons pourront être fait au profit de la recherche médicale.

et remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

La famille rappelle à votre souvenir, son époux,

Guy

décédé en 2013.