CDMJSEA 71 : Assemblée Générale 2023 à Autun et des questions à résoudre

Le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif a souligné, au cours de son assemblée générale, l’importance et le nombre de ses activités tout en se posant quelques questions sur les attributions de Médailles.

Gérard Tollard, Président du CDMJSEA71 n’a pas caché sa satisfaction ce samedi 25 février 2023, en ouvrant à Autun, les travaux de l’assemblée générale. Ces derniers allaient se dérouler devant un auditoire un peu clairsemé mais ayant atteint le quorum grâce aux pouvoirs donnés

A la table des officiels l’on pouvait voir Cathy Nicolao, 1ere adjointe au Maire d’Autun accompagné de Eric Marchand, adjoint aux Sports; Rémy Rebeyrotte, député de la 3e Circonscription et Remy Strasberg, président de l’Office Municipal des Sports d’Autun.

Soutenir le bénévolat

Pour des raisons de libération des officiels, l’ordre du jour a été modifié, entre autre afin de remettre la Médaille JSEA, échelon Bronze à Bernard Laborde, médaille obtenue par le canal du député de la 3e circonscription. Rémy Rebeyrotte a tenu a souligné, avant de partir sur une autre réunion, combien l’engagement bénévole avait son importance : « Il est envisagé une réflexion gouvernementale sur l’attribution de trimestres pour la retraite au regard des bénévoles. Ce serait une signe de reconnaissance à leur égard, sachant qu’une rétribution ne serait pas facile à mettre en place. »

De son coté Cathy Nicolao a voulu saluer, au nom de la Municipalité d’Autun et de son maire Vincent Chauvet, tous les membres adhérents au CDMJSEA 71 et souligner l’importance du monde associatif sur la ville et les valeurs qui se véhiculent au travers de la vie associative.

Les rapports

Les différents rapports du Président, de la secrétaire générale Yvonne Le Floch (approuvés à l’unanimité) ont révélé, comme chaque année, une forte activité du comité en 2022. L’assiduité aux réunions du comité directeur a été relevée et appréciée.

Le président a tenu à remercier le préfet de Saône et Loire Yves Séguy d’avoir relancé l’organisation en préfecture de la remise officielle des Médailles Jeunesse, Sports et Engagement Associatif, marquée par deux réceptions distinctes, pour les médailles argent et or, la seconde pour les médailles de bronze. Sans oublier de remercier l’OMS de Châtenoy le Royal d’avoir une nouvelle fois accepté de recevoir le CDMJSEA pour la remise des récompenses aux 10 bénévoles du Département, promotion 2022.

Coté finances, le Comité Départemental a une gestion saine, présentée par son trésorier Marius Viero et une budget de l’ordre de 8700€ pour environ 120 adhérents, un chiffre qui devrait se développer dans la mesure ou les titulaires et récipiendaires de Médailles n’hésitent pas à adhérer. La cotisation annuelle est de 25€ et est soumise à déductibilité fiscale.

Les projets

Le Trial des 3 Châteaux au Creusot est inscrit dans les activités du Comité Départemental et bien évidemment la traditionnelle organisation de la Journée du Bénévolat lors de la Soirée des Trophées de Châtenoy le Royal prévu cette année le vendredi 26 novembre 2023.

Le Président Tollard a aussi insisté sur une réflexion, au sein des associations qu’elles soient sportives, culturelles ou à caractère sociale, pour présenter des candidatures. Avec cependant une interrogation soulevée par l’assistance : pourquoi le choix présenté par les associations, sous couvert du Comité départemental, peut voir un refus de la part du Ministère de tutelle, en l’occurence l’Education Nationale ? Une question qui aurait le mérite d’être résolue si l’on faisait confiance aux responsables des associations qui présentent leurs bénévoles ou les personnes qui s’engagent dans cette vie associative et qui fait la richesse de notre pays.

JC Reynaud