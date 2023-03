Le bureau du 1er adjoint de la ville de Chalon transformé en salle de réunion !

Depuis le départ d'Hervé Dumaine au sein de l'exécutif du Grand Chalon, le poste du 1er adjoint à la ville de Chalon reste vacant... et le bureau ?

Un bureau qui avait accueilli quelques figures chalonnaises à l'image de Madeline Mazière, 1ere adjointe de Dominique Perben et bien d'autres jusqu'à Hervé Dumaine, est désormais transformé en salle de réunion. Après la nomination de l'ancien 1er adjoint de Gilles Platret au sein de l'exécutif communautaire, le poste est toujours vacant. Même si plusieurs noms circulent, et comme info-chalon.com l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est toujours Bruno Legourd qui tient la corde. Toujours selon nos informations, l'adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, devrait garder son bureau au rez-de-chaussée, si d'aventure il devenait être nommé 1er adjoint de la ville de Chalon sur Saône.

L.G