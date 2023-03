CARNET ROSE - Bienvenue à Emie

Emie CHAMPAGNE est née le 26 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Abigaëlle, 3 ans et demi, et Lou-Hane, 2 ans, de Noely et Patrice CHAMPAGNE. La maman est chef d'équipe chez McDonald's et le papa est chauffeur poids lourds. La petite famille réside à Montceau-les- Mines.