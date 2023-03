Chalon-sur-Saône : Elle a participé au dépistages des maladies rénales, Isabelle vous dit ce qu’elle en pense

Le clin d’œil info-chalon.com

Vendredi 10 mars, dans le cadre de la Semaine Nationale des journées de dépistage des maladies rénales, à l’Espace Santé Prévention, 1 Place Sainte Marie à Chalon-sur-Saône se déroulait une journée de sensibilisation.

A la sortie de sa consultation Isabelle, 50 ans, Chalon-sur-Saône, s’est confiée à Info-Chalon : « Je suis venue me faire dépister les reins et je dois dire que cela s’est passé très très bien. Tout d’abord l’accueil est chaleureux. Ils ont recueilli un échantillon d’urine qu’ils ont analysé et dans lequel il s’est avéré que pour moi c’était négatif. On nous prend également la tension, on nous pose quelques questions, cela a été parfait. Ce dépistage avait pour but de déceler l’hypertension mais aussi l’albumine, le sucre et déceler une anomalie du rein, chose à laquelle, on ne pense pas. J’invite vraiment tout le monde à venir ici ou à le faire ! ».

J.P.B