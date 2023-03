Un nouveau bureau pour le comité de jumelage entre Crissey et Fürfeld

Suite à une assemblée extraordinaire un nouveau bureau a récemment été élu :



Présidente Agnès GRENOT

Vise Présidente Emmanuelle FRANCIN

Secrétaire Guillaume PUTOUD

Trésorière Josiane MONNOT

Plusieurs points ont été abordés au cours de cette assemblée générale extraordinaire dont notamment le voyage d'échange qui aura lieu à la Pentecôte avec nos amis Allemands. Malgré de nombreuses correspondances par mails et via les réseaux sociaux, la crise sanitaire était venue mettre à mal les rencontres depuis 2019. Et c'est une vraie impatience qui anime les équipes de part et d'autre de la frontière. La soirée a été également l'occasion d'aborder les prochaines manifestations de la Fête de la Bière, de la marche gourmande ou encore du loto. La nouvelle équipe entend donner un coup de fouet au Comité de jumelage



vous pouvez les joindre par mail jumelagecrissey71530@gmail.com

ou par téléphone au 06-27-06-69-48