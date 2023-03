Un repas couscous du Comité de quartier Centre-Pasteur sous le signe de la convivialité

Une trentaine d'habitants du quartier avaient rendez-vous ce samedi 19 mars au restaurant «Le Soleil de Carthage» pour le repas couscous du Comité de quartier Centre-Pasteur. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 19 mars, le Comité de quartier Centre-Pasteur donnait rendez-vous à 19 heures au restaurant «Le Soleil de Carthage» pour un repas couscous.

De quoi ravir l'énergique présidente du Comité de quartier Centre-Pasteur, Rose-Line Vanneaux-Mansfield, et les bénévoles du comité puisqu'une trentaine de personnes ont répondu présent à ce repas couscous.

Ces derniers ont tous pu savourer d'un excellent couscous poulet-merguez-boulettes de Jamila et Nasser Nouira, les sympathiques et accueillants gérants de ce restaurant aux spécialités tunisiennes situé au 18 rue Pasteur, une institution de 42 ans connue de tous les Chalonnais.

Et pour finir ce copieux repas, rien de tel qu'un petit thé à la menthe et un assortiment de pâtisseries orientales, parmi lesquelles des cornes de gazelle, des makrouds et de bien succulents baklawas.

Au cours de la soirée, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et la présidente du Comité de quartier Saint-Cosme-Bellevue, Solange Dorey, leur ont rendu une petite visite.

Une tombola était également organisée avec des produits orientaux à la clé, dont des louloums et un vin marocain du domaine Sidi Youssouf de Ben M'tir (Meknès).

Un autre repas couscous est prévu pour le mardi 28 mars à 12 heures, pour 30 personnes maximum. 16 habitants du quartier se sont d'ores et déjà inscrits.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati