Marie Gaudillière prend soin de votre visage Place de la Poste à Givry

Après avoir travaillé une quinzaine d'années dans des spas de luxe dans la France entière et en particulier en Haute-Savoie, la jeune femme originaire de Chagny s'est installée voilà déjà un mois à Givry.

Formée à l'Académie des Facialistes de Paris, elle n'est ni simple esthéticienne ni pleinement dermatologue mais propose une expertise cutanée alliant bien-être et paramédical, ainsi que des produits d'hygiène végans, éco-responsables, et respectueux du pH de la peau (on apprend ainsi que le traditionnel savon provençal en bloc est trop agressif pour le visage).

L'expertise se déroule en plusieurs temps. Avant de cibler le soin ou le produit adapté à un problème de peau spécifique, un diagnostic d'une heure est mené avec une première évaluation visuelle de la peau, une analyse à l'aide d'un appareil appelé Skin Labs, et une série de questions portant aussi bien sur son alimentation ou que sur ses antécédents acnéiques.

Les soins ++ de Marie peuvent prendre la forme d'un massage anti-âge du visage, du cuir chevelu ou du corps, selon différentes méthodes (Kobi-do, Gua Sha) et avec plusieurs suppléments, et se déroulent à l'étage, où est disposée une table chauffante et où le ou la cliente, adulte ou enfant dès 5 ans, peut écouter de la musique relaxante dans un casque.

Déjà présente sur Facebook et Instagram, où elle partage divers conseils beauté et bien-être (elle casse notamment le mythe de la fameuse eau micellaire promue à grands renforts de marketing), Marie prévoit également de proposer d'ici quelques temps des ateliers d'auto-massage.

À titre indicatif, comptez 50 € pour un diagnostic, 85 € pour un soin du visage, et 120 € pour un massage de la peau. Mais jusqu'au 25 mars, Marie vous propose une offre de bienvenue avec un soin ou un massage du visage à 29 € au lieu de 42, avec l'option anti lèvres gercées à 8 €.

Pour prendre rendez-vous, appelez le 03.45.51.09.61, allez sur www.lecrinduvisage.fr ou écrivez à gaudillieremarie20@gmail.com . L'institut, ouvert de 9h30 à 19h du mardi au samedi, est situé au n°9 de la place (côté Boulevard de Verdun, juste à côté de Maison du Tacos). Mais si vous êtes à mobilité réduite, Marie se déplace à votre domicile sur le secteur de Givry.