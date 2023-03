Près de 70 donneurs pour la première collecte de sang 2023 à Saint-Marcel

Et une fois de plus, les san-marciaux et leurs voisins ont répondu présents !

Ce sont 68 personnes qui sont venues faire don de leur sang ce vendredi après-midi au sein de la toute nouvelle salle des fêtes Alfred Jarreau.

Parmi eux, deux personnes ont fait ce geste de solidarité pour la première fois.

A l’image de Yasmine, 20 ans, chalonnaise et étudiante en sociologie à Dijon qui est venue accompagnée d’Anaïs, une amie :

« En fait, Anaïs a donné pour la première fois lors de la dernière collecte, elle m’en a parlé et je me suis dis pourquoi pas, ça peut toujours aider et je ne crains pas les aiguilles ! » a t-elle expliqué humblement à Info Chalon.

Quant à Amélie, 42 ans, habitante de Chatenoy-en-Bresse, ce rendez-vous est plutôt devenu un incontournable :

« Je ne compte plus le nombre de dons ! J’estime finalement que cela ne nous demande qu’un peu de notre temps donc quand je peux venir je fais mon possible pour le faire. Et puis, l’ambiance familiale que l’on trouve ici à l’amicale donne envie de faire ce petit effort ! » a t-elle ainsi témoigné.

Une ambiance chaleureuse et rassurante que l’on doit à la quinzaine de bénévoles qui s’étaient encore mobilisés ce vendredi après-midi à Saint-Marcel.

Et du temps, ces bénévoles en donnent pendant les collectes bien sûr mais aussi en dehors. En effet, certains d’entre eux, quelques semaines auparavant avaient fait le déplacement au collège Vivant Denon de la commune pour sensibiliser les classes de 3ème au don du sang.

Aussi, ce jeudi, Martine et Gilles, deux membres de l’amicale seront présents à « Framatome Saint-Marcel » pour une collecte intra-entreprise.





Le prochain rendez vous de collecte pour l’Amicale de Saint-Marcel, c’est à Lans le 23 mai prochain.

Pour prendre rendez-vous, vous pourrez vous rendre directement sur le site de l’Etablissement Français du Sang (EFS) ici.

Amandine Cerrone.