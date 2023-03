Solidarité et paysages hors du commun : l’heure du bilan pour Arthur et Hugo, participants à l’édition 2023 du 4L Trophy

Rappelez-vous, c’était il y a quelques semaines, Info Chalon vous racontait leur histoire ici.

Hugo Tatreaux et Arthur Veaux, deux jeunes alternants au sein des transports Brevet ont donc participé à cette expérience hors du commun du 4L Trophy, une course automobile dans le désert marocain.

« Je crois que ce qui m’a le plus surpris, c’est cette solidarité énorme entre les équipes concurrentes de la course »

« Parfois, on s’arrêtait simplement pour boire un coup, il y avait au moins trois 4L arrêtées derrière nous pour nous proposer leur aide » ont tout d’abord confié les deux jeunes à Info Chalon.

C’est parmi plus de 1200 voitures que les deux collègues ont vécu l’aventure de leur vie ; d’Algesiras en Espagne jusqu’à Marrakech au Maroc en passant par Tanger, Boulajoul et Merzouga, ils en ont pris plein la vue :

« Ce qui est dingue, c’est de se dire qu’on a été jusque là par nos propres moyens. J’avais déjà été en Guadeloupe en avion avec mes parents mais là c’est fou de se dire qu’on a traversé ces 6620 km tout seuls dans notre petite 4L ! » a réagit Hugo.

Une 4L qui leur a fait quelques frayeurs pendant la course où les deux jeunes ont dû s’improviser « mécanos » :

« L’allumeur nous a lâché, l’équipe technique nous a aidé. Mais au moment des 48h en autonomie, nous avons dû changer le « silent bloc » nous-mêmes ! » a expliqué Arthur, qui avait pris quelques cours de mécanique avec son « papy » avant de partir.

Le côté rustique de la course avec ses conditions d’hygiène et de confort quelques peu sommaires : les douches froides ; quand il y en avait ; ou les nuits en tente sous les nuits fraîches marocaines (2 degrés) ; n’ont absolument pas entaché les nombreux côtés idéaux de la course : à savoir l’ambiance, la solidarité entre les compétiteurs, les paysages à couper le souffle et le côté inédit pour chacun de nos deux jeunes.

« Clairement on n’a pas vu le temps passer. D’ailleurs cette notion a complètement disparu pendant cette expérience. Parfois, on ne savait même plus ni quel jour ni quelle heure il était » ont-ils ainsi raconté.

Une expérience incroyable que Hugo est certain de refaire : « Dans deux ans, je repars ! ».

Leur jolie 4L, quant à elle, est déjà inscrite à la saison prochaine puisque Emilie et Eva, deux collègues d’Arthur et Hugo, ont décidé de se lancer dans cette aventure pour l’édition du 4L trophy 2024 !

« Évidemment, de suivre leur parcours ça nous a titillé » a indiqué Emilie, un brin amusé.

Info Chalon ne manquera pas de vous détailler cette histoire le moment venu.

Retrouvez ci-dessous quelques clichés des aventures d’Arthur et Hugo.

Amandine Cerrone.