Venez passer un moment convivial et ludique le 8 avril au Dojo Nowak avec « Saint-Marcel à Bloc » !

Le samedi 8 avril, la ville de Saint-Marcel, en partenariat avec les associations « Grimpattitude 71 », « Ready to grimp » et Le Comité de Saône-et-Loire, organise une journée animation autour de l’escalade.

Info Chalon vous l'avait raconté ici, ce sont 450 enfants par semaine, depuis le retour des vacances d'hiver, qui pratiquent l'escalade au sein du Dojo Nowak de Saint-Marcel.

Une initiative de la commune afin de diversifier les pratiques sportives et de permettre l'accès à cette pratique de l'escalade au plus grand nombre.





Au terme de ce cycle d'escalade qui aura duré 7 semaines, la municipalité organise un événement tout public et gratuit : "Saint-Marcel à bloc"

L'occasion pour les san-marciaux et leurs voisins de tester la pratique de l'escalade, seul, en famille ou encore entre amis dans un esprit ludique et convivial.



Sur place, les visiteurs pourront grimper sur les blocs et s'entraîner sur les ateliers d'équilibre et profiter des conseils des spécialistes présents pour encadrer cette journée.





Les personnes qui le souhaitent auront la possibilité de participer à un concours intitulé "Contest", ouvert à tous, qui récompensera les participants selon leurs classes d'âge !



Une buvette sera également mise en place tout au long de l'événement.





Rendez-vous donc le samedi 8 avril 2023 de 10h-12h30 et de 14h à 18h au Dojo Cecile Nowak pour un moment convivial et sportif autour de l'escalade !



Ouvert à tous, gratuit et sans inscription !





Plus d'informations sur le Facebook de la ville de Saint-Marcel ici.





Amandine Cerrone.