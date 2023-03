Retour en images sur la cérémonie du souvenir du 26 mars 1962 à Alger

Ce dimanche 26 mars 2023, au Cimetière de l'Ouest, la Ville de Chalon-sur-Saône et l'Association Chalonnaise des Français d'Afrique du Nord et d'Outre-mer et leurs amis (ACFANOMA) saluaient la mémoire des victimes, tombées lors de la fusillade de la rue d’Isly à Alger, le 26 mars 1962, il y a tout juste 61 ans. Retour en images avec Info Chalon.