AVIS DE DECES - Monsieur Alain AUGEY

CHAGNY - AUBIGNY-LA-RONCE



Catherine AUGEY,

son épouse ;

Stéphanie et Cédric LAGRANGE, sa fille et son gendre ;

Marie-France MONNARD , sa sœur ;

Daniel et Brigitte AUGEY, son frère et sa belle-sœur ;

Evelyne et Maurice DUVERNOIS, sa belle-sœur et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Alain AUGEY

« dit le Basque »

survenu le 29 mars 2023,

à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 4 avril 2023 à 11h15, en la salle

omniculte du crématorium de Crissey.

Condoléances sur registre.

Pas de plaque.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.