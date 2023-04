Les « p’tits loulous » de l’école de rugby de Chatenoy le Royal présents au Challenge du Codep 71

Ce samedi 1er avril 2023, le Comité Départemental 71 de rugby organisait son traditionnel Challenge annuel. Cette année la compétition des écoles de rugby s’est déroulée à Macon au stade de l’AS Macon à Champlevert. Un Tournoi ouvert au équipes des catégories U6, U8, U10 et U12.

Le Chatenoy Rugby Club a participé avec ses deux équipes U8 et U10 actuellement en place au sein de l’école de rugby châtenoyenne, laquelle a repris avec force et vigueur depuis la saison dernière.

Grâce à l’équipe d’animateurs composée de Kilian Calon et Quentin Mornet et gérée par Ludo Devlieger et l’inusable René Chambaz, les enfants ont pu ainsi s’exprimer en compétition officielle afin de mettre en pratique ce qu’ils ont appris depuis le début de saison lors des séances des mercredis et samedis. Quant aux résultats : des défaites et des victoires, pas de coupe cette année, mais surtout une belle médaille en récompense de leurs efforts pour chacun des participants.

L’équipe dirigeants du CRC tient à remercier les parents qui se sont investis tout au long de cette journée en se chargeant du transport des enfants ou encore d’assurer le bon fonctionnement hors compétition.

Prochaine compétition : le Tournai du Val de Saone à Pont de Veyle le dimanche 30 avril 2023 ou les deux équipes U8 et U10 sont inscrites pour participer. Puis le 13 mai 2023 ce sera du coté de Louhans pour le Challenge Vautrin.

JCR