L’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux s’est réunie en assemblée générale ordinaire.

Jeudi soir 23 mars, les musiciens de l’Harmonie de Saint Rémy/Les Charreaux s'étaient déplacés en nombre pour leur assemblée générale ordinaire à la salle Florent Pagny.

Le président Laurent Bonnin a laissé le soin à Gérard Boscher, doyen, d’ouvrir la séance de l’AG. Le président a fait son discours d’accueil, remerciant les nombreux membres de l’association d’être présents ainsi que les représentants des municipalités Jérôme Vincent pour St Rémy, Pierre Carlot pour Chalon sur Saône et le président de l’USMC André Genot.

Marie Malfondet, secrétaire de l’association musicale, a présenté le rapport de l’AG 2022 ainsi que le rapport d’activité de l’année 2022. L’harmonie n’est pas sans chercher des ressources, elle a dans ses tiroirs 24 sorties de programmées cette année 2023, ressources qui contribuent à la vie de l’orchestre et de l’école de musique.

Francis Moriau, trésorier, le spécialiste des chiffres depuis de très nombreuses années au sein de l’Harmonie a été comme pour chaque AG sans faille sur la présentation des finances, finances saines mais qui ont toujours besoin d’être suivies de près et ont besoin de soutien comme le précisera le président dans son rapport moral.

La parole a été donnée à Denis Desbrières qui a fait son exposé sur l’école de musique. « L’école de musique de l’harmonie Saint Rémy-Les Charreaux, forte de ses 48 élèves, connait un essor certain qui pourrait s’apparenter à celui de l’orchestre …. »

L’école de musique ce sont aussi des auditions qui permettent aux professeurs de mettre en valeur le travail de leurs élèves. Il en reste encore 2 d’ici la fin de l’année, une le 8 avril salle de l’espace Florent Pagny et l’autre le 24 juin au parc de la comtesse Keller. Il a parlé du départ de certains professeurs qu’il faudra remplacer. Denis Desbrières terminera son intervention par ces mots « Nous ferons donc un appel à candidatures dès confirmation du départ de chacun. Pour terminer, je tiens à féliciter l’ensemble des professeurs, les élèves qui se donnent, les parents qui se donnent encore plus parfois et puis je n’oublie pas toute l’équipe administrative très active. »

Après ce rapport sur l’école de musique, l’ensemble des membres présents a pu prendre connaissance du rapport coécrit par les directeurs musicaux. « Ce bilan est globalement très positif !! Nous avons réussi à mener de front la qualité musicale et le renforcement des moments de vie indispensables à la survie de notre association…. »

Les directeurs sont revenus sur deux temps forts de l’association : à commencer par le déplacement en Allemagne, déplacement sous le signe musical mais aussi sous le signe de la fraternité et de la convivialité. Le 2ème temps fort de l’orchestre a été celui du concert du Lion’s club qui fut également une vraie réussite. Les directeurs sont très satisfaits dans l’ensemble et très heureux de diriger cet orchestre.

Le président dans son rapport moral a parlé de la reprise dynamique après la période Covid, du besoin de la mobilisation de tous les musiciens pour continuer la belle aventure de l’Harmonie. Il a remercié de nouveau les musiciens et musiciennes, les élus pour leur soutien et les deux chefs de l’orchestre Emilie et Denis Desbrières pour leur implication et tout le travail qu’ils fournissent pour l’association. Il n’a pas oublié le trésorier qui assure la tenue des comptes. Il a terminé son rapport en rappelant les dates des prochains évènements où se produira l’orchestre.

La parole a ensuite été passée aux représentants des municipalités qui ont renouvelé leur soutien à l’association, puis au président de l’USMC.

La séance a été levée par le doyen et suivie du verre de l’amitié.

C.Cléaux