Plongée dans le monde de l'électricité pour les collégiens de Varanges

Le lundi 13 mars dernier, Fernand BERENGUER et Vincent GOMBERT de l’entreprise RTE (Réseau de Transport d’Électricité) sont intervenus en cours de science auprès des élèves de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème du collège Notre-Dame-de-Varanges à Givry.

Plusieurs ateliers étaient au programme : construction de la Fresque de l’Électricité, découverte des matériels équipant les liaisons aériennes, prévention des risques aux abords des ouvrages électriques. Pour les plus grands, un focus particulier sur les métiers existants chez RTE, en vue des choix d’orientation se présentant à eux dans un avenir proche.

Les échanges ont été très appréciés de la part des élèves, mais également des enseignants et des intervenants eux-mêmes. « Nous avons été accueillis par des élèves curieux, ayant soif de comprendre, et impressionnés par les activités de RTE. Nous espérons que cela fera naître des vocations. » Pour découvrir les métiers de RTE, rendez-vous sur www.rte-france.com/carrieres .

