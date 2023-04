Retour sur le week-end rugbystique de Givry-Cheilly

L'école de rugby était au challenge CODEP71 à Mâcon. Les U8 en attente en Paray-le-Monial terminent troisième de leur poule avec 7 points. Les U10, deuxième de leur poule avec 6 pointS, les U12, en entente avec Chagny terminent cinquième de leur poule avec 6 points

Le prochain tournoi c'est ce dimanche avec le Brailly à Chalon



Les U14 jouaient au Creusot contre ARL XV (entente Creusot/Montchanin/Autun/Saint-Firmin) et une victoire 15-21

Coach Jérôme Legouhy : « Début de match engagé avec un paquet adversaire qui enchaînait bien au ras avec sa troisième ligne. Avec le vent, nous sommes retourné dans leur camp, avec deux occasions en 3/4 qui ne furent pas concrétisées, par erreur sur la dernière passe. C'est donc ARL XV qui ouvre le score avec un essai non transformé en fin de premier tiers-temps.

En début de deuxième tiers-temps, le CGC passe devant avec un essai transformé. Avec le vent, ARL XV revient dans notre camp et marque un bel essai par sa troisième ligne suite à un départ en mêlée à 30 mètres de notre ligne, pour mener 10 à 7. Puis ils ont marqué également suite à une pénalité jouée à la main à 10 mètres de notre ligne où notre défense ne fut pas exemplaire. Le deuxième tiers-temps se finit donc sur le score de 15 à 7 en notre défaveur.

La pause sera bénéfique pour remonter nos troupes. On attaque fort mais leur défense est acharnée. Pénalité à 40 mètres suite à un geste d'énervement adverse, touche trouvée dans leur 22 et suite à celle-ci, on écarte le ballon et notre 12 trouve l'espace pour marquer au milieu des perches. Il reste encore 10 minutes pour passer devant... On réinvestit leur camp avec l'aide du vent et à 5 minutes de la fin, après une belle action, notre pilier s'échappe pour aller marquer malgré un dernier plaquage juste avant la ligne. Avec la transformation, le score passe à 15-21, ce qui sera le score final.

Match très intéressant avec de l'engagement des deux équipes et le tout dans un bon état d'esprit. Merci aux éducateurs et dirigeants d'ARL XV pour ce match et leur bon accueil. »

-> prochain tournoi : challenge Florenzano à Dijon le samedi 22 avril





Les U19 avaient match à Givry contre Auxigennes (Auxerre/Migennes/Toucy) et une défaite 21-48

Coach Johany Thibault : « Très bonne première mi-temps avec plein de bonnes intentions, d'engagement et de bonne volonté. On a retrouvé une bonne conquête et une ligne de trois-quarts entreprenante, cependant pas récompensée par certaines maladresses. Très fier du comportement des garçons dans le combat et l'investissement ! On va continuer de travailler pour les prochaines échéances. »





Les seniors officiaient pour la 7ème journée (3ème match retour), contre l’US Baumoise Rugby => victoire 10-11

Coach Jonathan Guénard : « Avant-dernier match de la saison à Baume-les-Dames : super entame de match, touche dans les 40 mètres, on récupère le ballon, les avants déroulent sur 35 mètres et après plusieurs temps de jeu, Christophe Bellati aplati. Essai refusé on ne sait pas pourquoi parce que l'arbitre nous redonne pénalité. On se met à la faute, mais on domine sans arriver à marquer. Baume-les-Dames vient une fois dans notre camp et marque un essai. À partir de ce moment, nous avons eu le droit à un grand arbitrage... Carton blanc pour Christophe Bellati dans les arrêts de jeux de la première mi-temps et pénalité du RGC.

Score : 5-3 à la pause.

Reprise du match. Le RGC domine toujours. Pénalité transformée par Bastien Parise et nous passons devant. Rien ne se passe pendant 20 minutes. Puis carton rouge, et carton jaune 5 minutes plus tard, les deux pour le RCG. Comme si ça ne suffisait pas, essai de Baume-les-Dames dans les arrêts de jeu.

Il ne reste que 3 minutes, mais les joueurs du RGC veulent restés invaincus. Touche dans les 15 mètres, point de fixation au milieu du terrain, changement de sens et essai de notre vieux guerrier Julien Vaginet ! Le RCG s'impose 11 à 10 ! Que ce fut dur de gagner... à 13 contre 16

Mais la victoire est là et la première place est assurée. Un tout dernier match à négocier contre Censeau dans trois semaines, et finale à Beaune le 29. »

prochain match à Givry le dimanche 23 avril