Niches fiscales, attention au plafond global

Services à la personne, souscription de parts de PME ou encore investissement locatif, différents secteurs de l'économie sont soutenus par l'État grâce à une kyrielle d'avantages fiscaux qui profitent aux consommateurs. Pour qui sait utiliser ces mécanismes incitatifs, c'est alors un bon moyen de faire baisser la facture… mais dans certaines limites seulement !

Chaque carotte fiscale est en effet assortie d'un plafond spécifique qu'il faut bien prendre en compte pour faire ses calculs d'optimisation. Mais plus encore, il n'est pas forcément possible de toutes les cumuler dans leur intégralité puisque la loi applique un plafonnement global de 10 000 € annuels sur les principaux avantages fiscaux octroyés. Les réductions d'impôt obtenues dans le cadre d'un investissement locatif du type Robien, Borloo, Pinel ou encore Denormandie y sont ainsi soumises, tout comme le crédit d'impôt octroyé pour l'emploi d'un salarié à domicile ou pour les frais de garde d'enfant. De même, votre crédit d'impôt au titre de l'installation d'une borne de recharge de véhicule électrique mais aussi la réduction accordée en cas de souscription de parts de PME, de FIP ou de FCPI (fonds d'investissement) sont pris en compte.

Dans la mesure où le plafonnement global de 10 000 € est annuel, il s'agit donc d'anticiper afin de répartir vos différents avantages fiscaux de façon judicieuse. N'hésitez pas à vous faire accompagner par votre conseiller en gestion du patrimoine ou par un fiscaliste pour réaliser le meilleur calcul possible.



City Presse