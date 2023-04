Attention, les pollens de bouleau débarquent en Saône et Loire

C’est l’explosion des pollens de bouleau cette semaine ! Ils arrivent en tête de classement pollinique suivi des pollens de charme et de frêne. Rhinite (nez qui coule, qui pique et qui gratte), éternuements, yeux qui pleurent, toux et asthme sont au rendez-vous ! Les personnes sensibilisées doivent continuer leur traitement sans relâche, surtout les prochains jours qui s’annoncent ensoleillés !