JARDINAGE - Préparer un purin de pissenlit, c'est le moment

Le purin (ou extrait fermenté) de pissenlit (Taraxacum officinale) est riche en silice et en potasse. C'est une préparation phytostimulante très utile à utiliser en arrosage dans les godets des plants de légumes d'été en attente de repiquage. Avant qu'ils n'épuisent les nutriments contenus dans leur petit pot, on peut les arroser toutes les semaines avec cette potion énergétique naturelle. Cerise sur le gâteau, en pulvérisation, ce purin est un fongicide efficace contre les maladies cryptogamiques. Au mois d'avril, tandis qu'il est encore en fleur, le pissenlit est facile à reconnaître. Alors avant qu'il ne se ressème au gré du vent, c'est le moment de le prélever et de le valoriser.



RÉCOLTE ET PRÉPARATION



Tout est bon dans le pissenlit. Prélevez indifféremment un kilo de fleurs, feuilles, tiges et racines puis coupez la récolte en petits tronçons de deux centimètres.

TREMPAGE



Dans un récipient suffisamment large pour permettre le brassage ultérieur, immergez les plantes hachées dans dix litres d'eau (de pluie de préférence).

MACÉRATION



Placez votre récipient à l'ombre et touillez une fois par jour pour activer la fermentation. La préparation est prête lorsqu'il n'y a plus d'ébullition, une quinzaine de jours plus tard. Ne laissez pas macérer au-delà, au risque de provoquer une putréfaction absolument nauséabonde.

UTILISATIONS



Après filtration, stockez le purin en bidons hermétiques, à conserver une année. Utilisez-le toutes les semaines, y compris après la plantation, en pulvérisation sur le feuillage, dilué à 5 % (5 cl pour un litre) ou en arrosage dilué à 10 %.