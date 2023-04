CARNET ROSE - Bienvenue à Léanne

Léanne DRILLIEN est née le 18 avril à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Jeanne, 3 ans et demi, d'Aurélia BUCILLIAT-BREZIAT et Alexis DRILLIEN. La maman est agent d'accueil et le papa est ouvrier agricole. La petite famille réside à Granges.