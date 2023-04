Exposition du 28 avril au 22 juillet à l'Atelier Mosaïcco

Le vernissage de l'exposition du mosaïste Angelo Barletta et du céramiste Robert Baldan aura lieu ce jeudi 27 avril, 18 heures, au 21 Rue Pasteur. Plus de détails avec Info Chalon.

Né à Autun en 1960, Angelo Barletta est passionné par l'Antiquité romaine et l'iconographie byzantine. En 1997, il participe aux ateliers de Giovanna Galli, maître mosaïste originaire de Ravenne, magnifique cité d'Émilie-Romagne connue pour avoir été la capitale de l'Empire romain d'Occident en 395, afin d'apprendre les bases de la mosaïque byzantine.

Très impressionné par l'œuvre de l'architecte Antoni Gaudí, génie de la mosaïque, Angelo travaille durant plusieurs années à la réalisation de vitraux sur dalles de verre avec Marina Pernet, peinte sur verre qui marie le vitrail et la mosaïque.

«Mon travail depuis se décline sur des supports variés incluant le mobilier et la sculpture», nous explique Angelo.

Ce dernier a exposé à plusieurs reprises à la Biennale des Arts et métiers de Villeurbanne (Rhône) et à l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus.

Pour sa première exposition, du 28 avril au 22 juillet, l'Atelier Mosaïcco accueille le céramiste Robert Baldan, dont le travail d'une grande sensibilité suscite de l'admiration.

Né à Tournus en 1957, un 27 avril aussi, cet artiste touche-à-tout a commencé par étudier la peinture dans les années 90 et participe aux ateliers cde l'École d'Art de Chalon-sur-Saône.

Successivement 1er prix de peinture à Mâcon et à Blois (Loir-et-Cher), Robert commence sa quête artistique dans la peinture avant de découvrir l'œuvre du sculpteur britannique Paul Day où il lui apparaît évident que la sculpture, en particulier le modelage, était la forme d'expression la plus adaptée.

Après avoir dernièrement exposé au Carmel, ce sculpteur présente ici une partie de ses œuvres les plus récentes de son travail composé de diverses directions dont une pièce qui a demandé plus d'une année de travail et quelques autres ont posé des difficultés étonnantes de réalisation.

Ce vernissage devrait être un moment riche d'échanges et de mouvements, entre la céramique et la mosaïque.

D'autres expositions seront à venir à partir de automne.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati