Virey-le-Grand : clap de fin d’un projet exceptionnel en immersion dans les terres Adélie pour la classe de Christophe Thierry.

En effet, pendant 15 mois, certains élèves virois et leur professeur ont eu la chance de suivre les aventures de Jean-Philippe Guérin, officier de gendarmerie et représentant de l’Etat au sein des Terres Adélie en Antarctique.

Ce beau projet d’échanges c’est Monsieur le Maire, Guillaume Thiébaud, qui en a eu l’idée.

Alors qu’il apprend que l’un de ses administrés, Jean-Philippe Guerin, est sur le point de partir pour ce voyage d’une vie, il pense tout de suite au bénéfice d’apprentissage pour les jeunes virois.

« C’est comme ça qu’il nous a proposé ce projet, que nous avons de suite accepté Jean-Philippe et moi », a poursuivi Christophe Thierry.

Pendant 15 mois, donc, les deux hommes ont échangé via les réseaux sociaux principalement :

« C’était fou de se réveiller le matin et de recevoir une photo de l’autre bout du monde ! » a témoigné Christophe.

Alors que Jean-Philippe gérait l’ensemble des équipes dans les terres australes en tant que chef de district, celui-ci prenait tout de même du temps pour échanger avec les élèves : il a même envoyé des cartes postales à tous les enfants.

Chacun d’entre eux, a donc reçu, à son domicile, une carte provenant des terres Adelie signée de la main de Jean-Philippe.

« Il avait fait l’envoi des cartes en décembre et les enfants ont tous reçu leurs cartes dans le courant du mois d’avril » a raconté Christophe.

Ce dernier, a dû, quant à lui, adapté son programme de géographie dont l’étude des animaux de ces terres lointaines.

« Ce n’était pas un problème pour moi, je suis un grand passionné des pays nordiques » a t-il indiqué.

Les élèves ont également eu la chance d’avoir une liaison en directe avec Jean-Philippe malgré les 8 heures de décalage horaire.

« Les enfants étaient époustouflés, ils ont même demandé à Jean-Philippe s’il pouvait ouvrir sa porte pour leur montrer ce qu’il se passait juste à côté de lui » a raconté l’enseignant, encore émerveillé lui aussi.

Les enfants gardent un souvenir mémorable de cette expérience unique :

« Ce qu’on a préféré c’est l’étude des manchots. Quand on sera grands on fera comme Jean-Philippe, on ira là bas nous aussi » ont indiqué Jules et Louis, 8 ans.

Pour clore ce chapitre, la municipalité a organisé un concours de dessin juste avant les vacances scolaires où les enfants ont illustré leur meilleur souvenir du projet : les meilleurs illustrateurs sont repartis avec un livre offert par Monsieur le Maire.

Le prochain grand rendez-vous sera la conférence donnée par Jean-Philippe Guerin « La présence française en Antarctique » le 16 mai prochain à 19h au sein de la salle des fêtes de la commune.

Ci-dessous une vidéo d’un passage de la liaison entre la classe viroise et Jean-Philippe Guérin.

Vous trouverez également de nombreuses photos communiquées par Jean-Philippe Guerin à Christophe Thierry durant ces 15 mois d’aventure.

Pour en savoir plus sur le quotidien des équipes françaises au sein des terres Adélie, rendez-vous sur le blog officiel du district Terre Adelie en Antarctique ici.

Amandine Cerrone.